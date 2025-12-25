Em mensagem de Natal, Trump ataca pessoas trans e cita "escória da esquerda"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protagonizou uma mistura de votos de boas festas com ataques políticos em uma mensagem de Natal. O comunicado foi postado nesta quinta-feira (25/12) na plataforma Truth Social.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Trump desejou um "feliz Natal a todos, incluindo a escória da esquerda radical". Em seguida, acusou os adversários políticos de realizarem tentativas de "destruir o país", ainda que "tenham falhado miseravelmente". "Não temos mais fronteiras abertas, homens em esportes femininos, 'transgênero para todos' ou fraca aplicação da lei", completou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia, em inglês, a mensagem escrita pelo presidente Donald Trump na rede Truth Social:

Em relação a boas avaliações feitas sobre o próprio governo, o presidente destacou, primeiro, os ganhos econômicos. O fez ao citar a taxa de crescimento do PIB, de 4,3%, além de mercados de ações recordes, baixa criminalidade e forte segurança nacional. Afirmou, também, que as tarifas trouxeram "trilhões" em prosperidade.

Leia também: EUA triplicam bônus para quem se "autodeportar" no fim do ano



Para encerrar a mensagem, o republicano afirmou que, novamente, o país é "respeitado", "talvez como nunca antes". "Deus abençoe a América”, acrescentou.