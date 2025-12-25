InícioMundo
Em mensagem de Natal, Trump ataca pessoas trans e cita "escória da esquerda"

Em postagem na rede social 'Truth Social', presidente norte-americano ainda destacou ganhos econômicos e baixa criminalidade nos EUA

O republicano Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - (crédito: AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protagonizou uma mistura de votos de boas festas com ataques políticos em uma mensagem de Natal. O comunicado foi postado nesta quinta-feira (25/12) na plataforma Truth Social.  

Trump desejou um "feliz Natal a todos, incluindo a escória da esquerda radical". Em seguida, acusou os adversários políticos de realizarem tentativas de "destruir o país", ainda que "tenham falhado miseravelmente". "Não temos mais fronteiras abertas, homens em esportes femininos, 'transgênero para todos' ou fraca aplicação da lei", completou. 

Em relação a boas avaliações feitas sobre o próprio governo, o presidente destacou, primeiro, os ganhos econômicos. O fez ao citar a taxa de crescimento do PIB, de 4,3%, além de mercados de ações recordes, baixa criminalidade e forte segurança nacional. Afirmou, também, que as tarifas trouxeram "trilhões" em prosperidade. 

Para encerrar a mensagem, o republicano afirmou que, novamente, o país é "respeitado", "talvez como nunca antes". "Deus abençoe a América”, acrescentou. 

 

Por Gabriel Botelho
postado em 25/12/2025 20:59
