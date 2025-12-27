InícioMundo
Rússia reivindica tomada de localidades no leste da Ucrânia

Segundo um comunicado do Kremlin, Putin recebeu um informe do Estado-Maior que dava conta da "libertação das localidades de Dimitrov (nome russo de Mirnograd) e de Guliaipolé"

O presidente russo, Vladimir Putin - (crédito: Kevin Lamarque / REUTERS)
A Rússia reivindicou, neste sábado (27/12), a tomada das localidades de Mirnograd e Guliaipolé, no leste da Ucrânia, um novo avanço na frente de batalha na véspera de um encontro nos Estados Unidos entre os presidentes americano, Donald Trump, e ucraniano, Volodimir Zelensky.

Segundo um comunicado do Kremlin, o presidente russo, Vladimir Putin, recebeu um informe do Estado-Maior que dava conta da "libertação das localidades de Dimitrov (nome russo de Mirnograd) e de Guliaipolé".

A primeira fica na região de Donetsk e a segunda, na parte leste da região de Zaporizhzhia.

Por AFP
postado em 27/12/2025 20:50
