Rússia reivindica tomada de localidades no leste da Ucrânia

A Rússia reivindicou, neste sábado (27/12), a tomada das localidades de Mirnograd e Guliaipolé, no leste da Ucrânia, um novo avanço na frente de batalha na véspera de um encontro nos Estados Unidos entre os presidentes americano, Donald Trump, e ucraniano, Volodimir Zelensky.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo um comunicado do Kremlin, o presidente russo, Vladimir Putin, recebeu um informe do Estado-Maior que dava conta da "libertação das localidades de Dimitrov (nome russo de Mirnograd) e de Guliaipolé".
A primeira fica na região de Donetsk e a segunda, na parte leste da região de Zaporizhzhia.
Saiba Mais
- Mundo O povoado russo criado no Uruguai para ser 'paraíso na Terra' — mas que viveu um inferno
- Mundo Netanyahu se reunirá com Trump nesta segunda-feira nos Estados Unidos
- Mundo Os alvos de bombardeios dos EUA na Nigéria
- Mundo Como Colômbia se tornou uma das melhores economias de 2025 e quais desafios enfrenta?
- Mundo Carta de Pokémon de quase R$ 30 milhões vai a leilão
- Mundo Supermercado surpreende clientes ao liberar compras de graça