InícioMundo
EUA

Netanyahu se reunirá com Trump nesta segunda-feira nos Estados Unidos

Esta será a quinta visita de Netanyahu a Trump nos Estados Unidos este ano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (esquerda), e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu - (crédito: AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (esquerda), e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu - (crédito: AFP)

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se reunirá com o presidente americano, Donald Trump, na próxima segunda-feira na Flórida, informou uma fonte do governo de Israel à AFP neste sábado (27/12). Esta será a quinta visita de Netanyahu a Trump nos Estados Unidos este ano. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O governo Trump e os outros países mediadores do conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas buscam avançar para a segunda fase do acordo que permitiu um cessar-fogo em Gaza.  Em meados de dezembro, Trump disse à imprensa que Netanyahu provavelmente o visitaria na Flórida durante as festas de fim de ano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O acordo estabelece que, na segunda fase, Israel tem que se retirar de suas posições em Gaza e que deve ser formado um governo provisório para o território palestino, que substitua o Hamas. Além disso, está prevista a mobilização de um contingente internacional. 

O acordo também contempla que o Hamas entregue as armas, um tema que gera resistência. O veículo americano Axios destacou na sexta-feira que o encontro entre Trump e Netanyahu é crucial para avançar para as próximas etapas do acordo.

O Axios afirmou, citando funcionários da Casa Branca, que o governo Trump quer anunciar o quanto antes o estabelecimento de um governo tecnocrático para Gaza e a força internacional de estabilização.  Além disso, assinalou que funcionários de altos escalão do governo Trump estão "cada vez mais frustrados enquanto Netanyahu toma medidas que minam o frágil cessar-fogo e atrasam o processo de paz".

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 27/12/2025 20:31
SIGA
x