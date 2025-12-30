InícioMundo
Ucrânia diz que não há 'evidência' de ataque contra casa de Putin

Chanceler ucraniano afirma que Moscou não apresentou provas do suposto ataque com drones a residência de Putin e diz que a acusação não passa de alegação sem fundamento

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fala à imprensa antes de seu encontro com o presidente do Chipre em Kiev, em 4 de dezembro de 2025, em meio à invasão russa da Ucrânia. - (crédito: Genya Savilov (agência France-Presse))
A Rússia não apresentou "evidência plausível" para apoiar sua alegação de que a Ucrânia executou um ataque em larga escala com drones contra uma das residências do presidente Vladimir Putin, afirmou o chanceler ucraniano nesta terça-feira (30/12).

"Quase um dia se passou e a Rússia ainda não apresentou nenhuma evidência plausível para suas acusações sobre o suposto 'ataque da Ucrânia à residência de Putin'. E não apresentarão. Porque não há nenhuma. Nenhum ataque do tipo aconteceu", afirmou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiga, na rede social X.

AF
AF

Agência France-Presse

Por Agência France-Presse
postado em 30/12/2025 09:11
