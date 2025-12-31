InícioMundo
O idoso que entrou para o Guinness como o mais velho a ser adotado

Aos 74 anos, homem foi adotado por casal americano nos Estados Unidos

William Bill Stains, de 74 anos, foi adotado por uma família na Pensilvânia - (crédito: Guinness World Book )
William Bill Stains, de 74 anos, foi adotado por uma família na Pensilvânia - (crédito: Guinness World Book )

William Bill Stains, de 74 anos, entrou para o Guinness Book ao se tornar o homem mais velho do mundo a ser adotado. Registrada em 2020, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, a adoção formalizou uma relação de amizade e afeto construída ao longo de vários anos com o casal Ryan e Jessica Fiscus. 

A conexão entre "pai e filho" começou ainda na juventude de Biil, quando ele ainda trabalhava como árbitro em jogos de beisebol, e Ryan era um dos jogadores. Mesmo depois que o atleta mudou de região, o contato não se perdeu, pois o professor passou a dar aulas em uma escola próxima, e os encontros entre os dois se tornaram cada vez mais frequentes.

Com o tempo, a relação se ampliou e envolveu também Jessica, esposa de Ryan. Bill descreve o casamento dos dois como um dos dias mais felizes de sua vida. Foi aí que eles começaram a compartilhar momentos de lazer, como partidas de bingo e passeios de moto, além de trabalhos voluntários em uma organização que apoia veteranos de guerra.

Foi o voluntariado que levou à eles a decisão de adotar Bill. Apesar de participar ativamente, ele não podia se tornar membro pleno da entidade porque o regulamento exigia parentesco direto com um veterano. Durante uma conversa descontraída na garagem, Ryan comentou, em tom de brincadeira, que a adoção parecia a única solução. 

O processo foi oficializado em 12 de novembro de 2020, no Tribunal de Órfãos da Pensilvânia. Bill, que havia perdido os pais em 2003, passou a fazer parte legal da família Fiscus, e ganhou também um recorde mundial. “Quando eles me adotaram, eu não fazia ideia de que isso iria tão longe”, contou o homem.

Jessica resume o sentimento do casal com muito carinho e afeto. “Mesmo ele não sendo uma criança, nós o amamos como se fosse nosso”.

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 31/12/2025 13:32
