Zohran Mamdani toma posse como prefeito de Nova York

O prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani (C), toma posse enquanto a procuradora-geral de Nova York, Letitia James (E), e sua esposa, Rama Duwaji, observam, em Nova York, em 1º de janeiro de 2026 - (crédito: Agência France-Presse)

O político Zohran Mamdani, de 34 anos, tomou posse como prefeito de Nova York. Ele prestou juramento pouco depois da meia-noite desta quinta-feira (1º/01), em uma cerimônia realizada em uma antiga estação de metrô sob a Prefeitura. Ele é o primeiro muçulmano a assumir a liderança da maior cidade dos Estados Unidos.

Mamdani colocou a mão sobre um Alcorão ao fazer o juramento. "Esta é verdadeiramente a honra e o privilégio de uma vida inteira", disse em um breve discurso.

A cerimônia, conduzida pela Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, uma aliada política, ocorreu na antiga estação da Prefeitura, uma das primeiras estações de metrô da cidade.

Em seu primeiro discurso como prefeito, Mamdani afirmou que a antiga estação de metrô era um "testemunho da importância do transporte público para a vitalidade, a saúde e o legado de nossa cidade", ao anunciar a nomeação de Mike Flyn como comissário do Departamento de Transportes, Mike Flynn.

Mamdani vai tomar posse novamente, em uma cerimônia pública na Prefeitura, às 13h de hoje, com a presença do senador Bernie Sanders, um dos heróis políticos do prefeito. Além de ser o primeiro prefeito muçulmano da cidade, Mamdani também é o primeiro de ascendência sul-asiática e o primeiro a nascer na África.

Ele também é o prefeito mais jovem da cidade em gerações. Em uma campanha que ajudou a tornar a "acessibilidade" uma palavra-chave em todo o espectro político, o socialista democrático prometeu trazer mudanças transformadoras com políticas destinadas a reduzir o custo de vida em uma das cidades mais caras do mundo. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)