Trump assume ataques na Venezuela e diz que Maduro foi capturado

Foto de um incêndio no Forte Tiuna, o maior complexo militar da Venezuela, após uma série de explosões em Caracas em 3 de janeiro de 2026. Fortes explosões, acompanhadas por sons que se assemelham ao sobrevoo de aeronaves, foram ouvidas em Caracas por volta das 2h00 (06h00 GMT) do dia 3 de janeiro, informou um jornalista da AFP. As explosões ocorrem no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, que mobilizou uma força-tarefa naval para o Caribe, levantou a possibilidade de ataques terrestres contra a Venezuela. (Foto de Luis JAIMES / AFP) - (crédito: AFP)

Explosões e sobrevoos de aeronaves foram registrados em Caracas, capital da Venezuela, na madrugada deste sábado (3/1). O presidente americano, Donald Trump, assumiu a autoria da operação 'de larga escala' e afirmou que Nicolás Maduro foi capturado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea", afirmou em uma publicação em rede social.

Em entrevista, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, disse que as autoridades desconhecem o paradeiro de Maduro e pedem uma prova de vida.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento dos ataques:

O governo venezuelano declarou estado de emergência e, em uma declaração oficial, disse que os ataques aconteceram em outros três estados do país: Miranda, La Guaira e Aragua. Os três concentram as principais bases militares do país.

"O objetivo dos ataques é tomar o controle dos recursos estratégicos da Venezuela, em particular suas reserva de petróleo e minerais", afirmou o governo de Maduro em uma declaração, na qual também convoca a comunidade internacional a denunciar o que chamou de uma violação flagrante da lei internacional que coloca milhões de vidas em risco.

As explosões começaram por volta das 2h do horário local (3h em Brasília). Após as explosões, parte de Caracas ficou sem energia elétrica.

*Matéria em atualização

Saiba Mais Mundo Chefe da ONU pede a Israel que reverta proibição de ONGs em Gaza

Chefe da ONU pede a Israel que reverta proibição de ONGs em Gaza Mundo Funcionário da Disney evita acidente com rocha de borracha de 180kg nos EUA

Funcionário da Disney evita acidente com rocha de borracha de 180kg nos EUA Mundo 'Disseram que meu pai tinha sido substituído por um dublê': a mulher que foi induzida pela mãe a acreditar que era perseguida pela máfia



