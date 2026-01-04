Brasileira é detida na Coreia do Sul por perseguir cantor de k-pop

A polícia de Seul, Capital da Coreia do Sul, prendeu neste domingo (4/1) uma brasileira suspeita de perseguir o cantor Jung Kook, integrante do grupo BTS, e tentar invadir sua residência. A ocorrência foi registrada no distrito de Yongsan, onde o artista mora.

Segundo as autoridades sul-coreanas, a mulher tem cerca de 30 anos e já era monitorada pela polícia por episódios anteriores envolvendo o cantor. Investigações apontam que, ao longo das últimas semanas, ela passou a frequentar repetidamente as imediações do imóvel, onde teria mexido em correspondências de Jung Kook, pendurado fotografias para o artista e escrito mensagens próximas à residência.

A primeira ocorrência contra a brasileira, que ainda não foi identificada, ocorreu em 13 de dezembro, quando a mulher foi abordada e liberada após prestar depoimento. No entanto, ela voltou ao local no dia 28 do mesmo mês, o que levou a polícia a classificar a conduta como reincidente e grave.

Diante da repetição dos episódios, a agência responsável pela carreira de Jung Kook, Bihit Music, solicitou à Justiça uma medida protetiva, com base na legislação da Coreia do Sul contra perseguição e assédio. Mesmo após a decisão, a mulher retornou ao endereço neste domingo, descumprindo a determinação judicial, o que motivou sua prisão em flagrante.



