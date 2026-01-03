InícioDiversão e Arte
'O Agente Secreto' é premiado no National Society of Film Critics Awards

Kléber Mendonça e Wagner Moura também receberam prêmios neste sábado (3). Dupla brasileira esquentam as apostas para o Oscar 2026

A premiação, criada por uma das mais tradicionais associações de críticos de cinema dos Estados Unidos, ocorre um dia antes do Critics Choice Awards - (crédito: INSTAGRAM / @KLEBER_MENDONCA_FILHO/REPRODUÇ)

O filme O Agente Secreto, dirigido por Kléber Mendonça Filho, recebeu o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa do National Society of Film Critics Awards, neste sábado (3/1). Na mesma cerimônia, o longa foi premiado como segundo melhor filme. 

Wagner Moura e o diretor Kléber Mendonça Filho também foram premiados em segundo lugar nas categorias Melhor Ator e Melhor Roteiro, respectivamente. O diretor de fotografia brasileiro Adolfo Veloso ficou em segundo lugar em Melhor Fotografia, por Sonhos de Trem.

A premiação, criada por uma das mais tradicionais associações de críticos de cinema dos Estados Unidos, ocorre um dia antes do Critics Choice Awards e reúne mais de 60 jornalistas para eleger os melhores filmes e profissionais da sétima arte.

O brasileiro Wagner Moura, uma das principais apostas para o Oscar 2026, dividiu o prêmio de segundo lugar na categoria Melhor Ator com Michael B. Jordan, que estrelou Pecadores. Ethan Hawke ficou com o prêmio principal, por Blue Moon.

Kléber Mendonça Filho dividiu a vice-liderança de Melhor Roteiro com Robert Kaplow, premiado por Blue Moon, enquanto o prêmio principal foi concedido a Jafar Pahani, por Foi Apenas um Acidente

Já Adolfo Veloso empatou o segundo lugar de Melhor Fotografia com Michael Bauman, de Uma Batalha Após a Outra. Autumn Durald Arkapaw foi o premiado em primeiro lugar, por Pecadores

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 03/01/2026 23:16
