'O Agente Secreto' é premiado no National Society of Film Critics Awards

O filme O Agente Secreto, dirigido por Kléber Mendonça Filho, recebeu o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa do National Society of Film Critics Awards, neste sábado (3/1). Na mesma cerimônia, o longa foi premiado como segundo melhor filme.

Wagner Moura e o diretor Kléber Mendonça Filho também foram premiados em segundo lugar nas categorias Melhor Ator e Melhor Roteiro, respectivamente. O diretor de fotografia brasileiro Adolfo Veloso ficou em segundo lugar em Melhor Fotografia, por Sonhos de Trem.

A premiação, criada por uma das mais tradicionais associações de críticos de cinema dos Estados Unidos, ocorre um dia antes do Critics Choice Awards e reúne mais de 60 jornalistas para eleger os melhores filmes e profissionais da sétima arte.

O brasileiro Wagner Moura, uma das principais apostas para o Oscar 2026, dividiu o prêmio de segundo lugar na categoria Melhor Ator com Michael B. Jordan, que estrelou Pecadores. Ethan Hawke ficou com o prêmio principal, por Blue Moon.

Kléber Mendonça Filho dividiu a vice-liderança de Melhor Roteiro com Robert Kaplow, premiado por Blue Moon, enquanto o prêmio principal foi concedido a Jafar Pahani, por Foi Apenas um Acidente.

Já Adolfo Veloso empatou o segundo lugar de Melhor Fotografia com Michael Bauman, de Uma Batalha Após a Outra. Autumn Durald Arkapaw foi o premiado em primeiro lugar, por Pecadores.



