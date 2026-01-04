Venezuela: Trump afirma que Delcy Rodríguez pode pagar 'preço muito alto'

"Se ela não fizer o que é certo, pagará um preço muito alto, provavelmente maior do que Maduro", disse Trump sobre Delcy Rodríguez - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, neste domingo (4/1), a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, ao afirmar que ela pode pagar um “preço alto” se não colaborar com os planos dos Estados Unidos.

A frase foi dita durante uma entrevista ao jornal The Atlantic. “Se ela não fizer o que é certo, pagará um preço muito alto, provavelmente maior do que Maduro”, declarou o republicano, que também afirma que outros países também poderão sofrer intervenções dos EUA .

No dia anterior, Trump já havia sinalizado uma possível segunda onda de ataques à Venezuela, caso fosse necessário. Segundo o presidente dos EUA, ele passará a comandar a Venezuela e o petróleo local após o sequestro de Nicolás Maduro por forças norte-americanas, na madrugada de sábado (3).

Neste domingo, o ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, afirmou que as Forças Armadas da Venezuela reconheceram Delcy como a presidente interina do país, conforme a Suprema Corte venezuelana decidiu. O governo brasileiro também reconheceu a nova liderança.

Ainda não se sabe como os EUA pretendem comandar o país até uma suposta transição. No entanto, Trump aponta que “um grupo” será responsável pela administração. Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, afirma que o governo Trump busca trabalhar junto a lideranças venezuelanas colaboracionistas.

Em entrevista à CBS News, ele afirmou que uma avaliação das figuras políticas da Venezuela será feita. “Faremos uma avaliação com base no que elas fizerem, não no que disserem publicamente nesse ínterim, não no que fizeram no passado. (...) Vamos julgar tudo pelo que fizerem, e vamos ver o que fazem."