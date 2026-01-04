Forças Armadas da Venezuela reconhecem vice como presidente interina

A Decisão do TSJ visa garantir a "continuidade administrativa" e a soberania nacional diante da "ausência forçada" do presidente - (crédito: Pedro Mattey / AFP)

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, em anúncio feito neste domingo (4/1), confirmou o reconhecimento formal, por parte das Forças Armadas venezuelanas, da vice-presidente Delcy Rodríguez como presidente interina do país por um período inicial de 90 dias, de acordo com determinação do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) do país.



O reconhecimento ocorre após o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, serem capturados pelos Estados Unidos durante a madrugada do dia 3. A Decisão do TSJ visa garantir a “continuidade administrativa” e a soberania nacional diante da “ausência forçada” do presidente.

Durante o comunicado, Padrino endossou a decisão judicial e relatou que a operação norte-americana, classificada por ele como um “covarde sequestro”, resultou na morte de boa parte da equipe de segurança de Maduro “a sangue frio”.

Maduro foi levado sob custódia para o escritório do Administração de Repressão às Drogas dos EUA (DEA, sigla em inglês) e, posteriormente, para um centro de detenção em Nova York.