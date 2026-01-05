Cuba confirma morte de 32 militares no ataque dos EUA à Venezuela

A operação militar dos Estados Unidos ocorreu no sábado em Caracas - (crédito: Agência France-Presse)

O governo de Cuba anunciou a morte de 32 militares e agentes cubanos durante uma operação militar dos Estados Unidos na Venezuela, que teve como objetivo capturar e levar para os EUA o presidente venezuelano Nicolás Maduro e da mulher dele, Cilia Flores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo comunicado oficial divulgado em Havana na noite de domingo (4/1), os mortos eram integrantes das forças armadas e agências de inteligência de Cuba, que estariam no país latino-americano a convite do governo venezuelano. O texto afirma que esses profissionais “cumpriram seu dever com dignidade e heroísmo” e “caíram após resistência em combate direto contra os atacantes ou como resultado de bombardeios nas instalações”.

Em resposta à violência, Cuba decretou dois dias de luto nacional (hoje e amanhã) e informou que os detalhes sobre os funerais serão anunciados posteriormente.

O governo cubano vem sendo um aliado histórico de Caracas, oferecendo apoio em áreas de segurança e inteligência ao longo dos anos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A operação militar dos Estados Unidos ocorreu no sábado em Caracas, resultando na captura de Maduro e da mulher. O casal foi levado para Nova York para enfrentar acusações federais relacionadas ao tráfico de drogas, acusações que Maduro rejeita desde sua primeira denúncia em 2020.

Autoridades norte-americanas, incluindo o presidente Donald Trump, reconheceram que houve mortes entre as forças cubanas e venezuelanas, mas afirmam que não houve baixas americanas no confronto.