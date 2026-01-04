Trump afirma que Groenlândia deve ser anexada para a 'defesa' dos EUA

Ilha no ártico é território autônomo sob soberania dinamarquesa e contém mineirais e terras raras - (crédito: Jim Watson/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a expressar a intenção de anexar a Groenlândia, neste domingo (4/1). Em entrevista à revista norte-americana The Atlantic, o republicano afirmou que a aquisição da ilha ártica seria uma necessidade estratégica para os EUA.

“Precisamos da Groenlândia, com certeza. Precisamos dela para a defesa”, declarou Trump.

O movimento expansionista do presidente dos EUA para com a ilha - território autônomo sob soberania dinamarquesa - não é inédito. Em diferentes momentos, Trump afirmou que a anexação da Groenlândia, rica em minerais e terras raras, é necessária para a segurança dos EUA diante da guerra econômica com a Rússia e a China.

Mais cedo, Katie Miller, a esposa do chefe de Gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, divulgou nas redes sociais uma imagem da ilha coberta com a bandeira dos EUA. A publicação é acompanhada da frase “Em breve”.

O embaixador da Dinamarca em Washington, Jesper Møller Sørensen, respondeu à publicação e pediu respeito total ao território. "Um pequeno lembrete amigável sobre os Estados Unidos e o Reino da Dinamarca: somos aliados próximos e devemos continuar a trabalhar juntos como tal", escreveu.

Na mesma entrevista, Trump ameaçou a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, com um “preço muito alto”, caso ela não colabore com os interesses de Washington.

Após o ataque na Venezuela, que deixou dezenas de mortos, e o sequestro de Nicolás Maduro, o presidente dos EUA afirmou que não descarta intervenções em outros países.