InícioMundo
EUA

Trump diz que manifestantes pró-Venezuela são "feios" e "uma bagunça"

Declaração foi feita em discurso a republicanos, no qual o presidente também falou sobre crime organizado venezuelano e entrega de petróleo aos EUA.

Trump comparou esse grupo a cidadãos da Venezuela, que, segundo ele, estariam marchando nas ruas em apoio às recentes ações militares dos Estados Unidos - (crédito: AFP)
Trump comparou esse grupo a cidadãos da Venezuela, que, segundo ele, estariam marchando nas ruas em apoio às recentes ações militares dos Estados Unidos - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a aparência de manifestantes em Nova York durante um discurso realizado na terça-feira (6) para políticos do Partido Republicano. Segundo o presidente, os manifestantes seriam “as pessoas mais feias” que ele já viu, descrevendo o grupo como “uma bagunça”. Trump afirmou ainda que muitos usam chapéus velhos e desfiados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante o discurso, o presidente alegou que os manifestantes recebem dinheiro para participar dos protestos e que, ao serem questionados por repórteres, não conseguem explicar o conteúdo dos cartazes que carregam. Trump comparou esse grupo a cidadãos da Venezuela, que, segundo ele, estariam marchando nas ruas em apoio às recentes ações militares dos Estados Unidos.

Trump também fez duras declarações sobre a gangue venezuelana Tren de Aragua, classificando seus membros como “animais” e chamando o grupo de a pior gangue do mundo. Ele afirmou que a organização é mais perigosa do que gangues de motociclistas americanas e disse que seu governo está focado em expulsar esses criminosos do país.

Além das críticas, o presidente anunciou que autoridades interinas da Venezuela entregarão entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos. Segundo Trump, o petróleo é de alta qualidade e sancionado, será vendido a preço de mercado, e os recursos obtidos ficarão sob seu controle para garantir que sejam usados em benefício dos povos venezuelano e americano.

Em publicação na rede social Truth Social, Trump afirmou que determinou ao secretário de Energia, Chris Wright, que execute o plano imediatamente. De acordo com o presidente, o petróleo será transportado por navios de armazenamento e levado diretamente para docas de descarregamento em território americano.

*Com informações da Agência Estado

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 07/01/2026 09:55 / atualizado em 07/01/2026 10:02
SIGA
x