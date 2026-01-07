Trump diz que manifestantes pró-Venezuela são "feios" e "uma bagunça"

Trump comparou esse grupo a cidadãos da Venezuela, que, segundo ele, estariam marchando nas ruas em apoio às recentes ações militares dos Estados Unidos - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a aparência de manifestantes em Nova York durante um discurso realizado na terça-feira (6) para políticos do Partido Republicano. Segundo o presidente, os manifestantes seriam “as pessoas mais feias” que ele já viu, descrevendo o grupo como “uma bagunça”. Trump afirmou ainda que muitos usam chapéus velhos e desfiados.

Durante o discurso, o presidente alegou que os manifestantes recebem dinheiro para participar dos protestos e que, ao serem questionados por repórteres, não conseguem explicar o conteúdo dos cartazes que carregam. Trump comparou esse grupo a cidadãos da Venezuela, que, segundo ele, estariam marchando nas ruas em apoio às recentes ações militares dos Estados Unidos.

Trump também fez duras declarações sobre a gangue venezuelana Tren de Aragua, classificando seus membros como “animais” e chamando o grupo de a pior gangue do mundo. Ele afirmou que a organização é mais perigosa do que gangues de motociclistas americanas e disse que seu governo está focado em expulsar esses criminosos do país.

Além das críticas, o presidente anunciou que autoridades interinas da Venezuela entregarão entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos. Segundo Trump, o petróleo é de alta qualidade e sancionado, será vendido a preço de mercado, e os recursos obtidos ficarão sob seu controle para garantir que sejam usados em benefício dos povos venezuelano e americano.

Em publicação na rede social Truth Social, Trump afirmou que determinou ao secretário de Energia, Chris Wright, que execute o plano imediatamente. De acordo com o presidente, o petróleo será transportado por navios de armazenamento e levado diretamente para docas de descarregamento em território americano.

