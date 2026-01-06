Adrián Corona, CEO do Grupo Corona, é assassinado no México

Adrián Corona Radillo comandava o Grupo Corona, empresa fundada em 1954 por Dom Armando Corona, em Jalisco - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

O executivo Adrián Corona Radillo, presidente do Grupo Corona, foi encontrado morto, no fim do ano passado, às margens da rodovia Tonaya–Puerto Vallarta, em Atenguillo, no estado de Jalisco, no México, conforme divulgou o Infobae nesta segunda-feira (5/1).

Segundo as informações do veículo argentino, o assassinato ocorreu em 29 de dezembro e não teria relação com a atuação empresarial da vítima. As apurações indicam que Adrián Corona foi alvo de um ataque aleatório, em meio ao cenário de insegurança que atinge as rodovias da região, onde há presença de grupos criminosos.

O crime teve início em 27 de dezembro, quando o empresário viajava com a família pela rodovia, na altura do cruzamento Volcanes. O carro acabou interceptado por criminosos, que renderam Adrián Corona, a companheira e os filhos.

Relatórios da promotoria estadual apontam que Adrián Corona apresentava sinais de espancamento e ferimentos provocados por arma de fogo, segundo o Infobae.

Ainda de acordo com o jornal, os familiares foram separados e interrogados em locais diferentes. Naquele momento, os criminosos ainda não sabiam que se tratava de uma família ligada ao setor empresarial. Após os interrogatórios, o filho, a irmã e a companheira do executivo foram libertados, enquanto Adrián Corona permaneceu em cativeiro.

Após a libertação, os familiares seguiram para Guadalajara, onde registraram denúncia e deram início às buscas. Dois dias depois, o corpo do empresário foi localizado próximo ao ponto da interceptação.

Quem era o executivo?

Adrián Corona Radillo comandava o Grupo Corona, empresa fundada em 1954 por dom Armando Corona, em Jalisco. A companhia começou com a produção artesanal de mezcal e ampliou as atividades para a fabricação de vinhos e licores reconhecidos internacionalmente.

Entre os produtos mais conhecidos do grupo estão o Tequila Reserva Don Armando e o licor Rancho Escondido. A empresa emprega centenas de pessoas na região de Tonaya, mantém parceria com mais de 110 produtores de agave e adota práticas sustentáveis em sua produção.