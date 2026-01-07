EUA apreendem petroleiro russo ligado à Venezuela no Atlântico

As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (7/1), a apreensão de um petroleiro de bandeira russa no Atlântico Norte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Inicialmente conhecido como Bella 1, o petroleiro é perseguido por Washington desde que burlou um bloqueio parcial na costa da Venezuela e frustrou uma tentativa de abordagem da Guarda Costeira dos EUA em 21 de dezembro.
Os Estados Unidos anunciaram no final de dezembro, antes da captura do presidente deposto Nicolás Maduro em Caracas, a implementação de um bloqueio naval contra petroleiros sancionados pelo Departamento do Tesouro.
"O bloqueio do petróleo venezuelano sancionado e ilícito permanece em pleno vigor — em qualquer lugar do mundo", declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, na rede social X.
The blockade of sanctioned and illicit Venezuelan oil remains in FULL EFFECT — anywhere in the world. https://t.co/iTPUWqrFiB— Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 7, 2026
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Com informações da AFP*