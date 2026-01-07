InícioMundo
EUA apreendem petroleiro russo ligado à Venezuela no Atlântico

Inicialmente conhecido como Bella 1, o petroleiro é perseguido por Washington desde que burlou um bloqueio parcial na costa da Venezuela

"O bloqueio do petróleo venezuelano sancionado e ilícito permanece em pleno vigor — em qualquer lugar do mundo", declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth - (crédito: Reprodução/X/@US_EUCOM)

As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (7/1), a apreensão de um petroleiro de bandeira russa no Atlântico Norte.

Inicialmente conhecido como Bella 1, o petroleiro é perseguido por Washington desde que burlou um bloqueio parcial na costa da Venezuela e frustrou uma tentativa de abordagem da Guarda Costeira dos EUA em 21 de dezembro.

Os Estados Unidos anunciaram no final de dezembro, antes da captura do presidente deposto Nicolás Maduro em Caracas, a implementação de um bloqueio naval contra petroleiros sancionados pelo Departamento do Tesouro.

"O bloqueio do petróleo venezuelano sancionado e ilícito permanece em pleno vigor — em qualquer lugar do mundo", declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, na rede social X.

Com informações da AFP*

Por Aline Gouveia
postado em 07/01/2026 11:27
