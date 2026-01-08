Em conversa com Trump, Petro sugere a exploração de energia limpa

Segundo Petro, que havia confirmado o contato mais cedo, a conversa tratou sobre o "desencontro" de visões sobre a relação dos Estados Unidos com a América Latina - (crédito: AFP)

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, deu mais detalhes, em publicação no X, sobre a ligação telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada na quarta-feira, 7.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Petro, que havia confirmado o contato mais cedo, a conversa tratou sobre o "desencontro" de visões sobre a relação dos Estados Unidos com a América Latina. A publicação traz uma imagem, gerada por inteligência artificial, de uma águia (símbolo americano) ao lado de uma onça pintada, uma espécie típica da América do Sul.

Diante do apetite de Trump pelo petróleo venezuelano, o colombiano defendeu uma aliança em torno do potencial de geração de energia limpa da América do Sul. "Um uso da América Latina apenas para petróleo levaria à destruição do direito internacional e, portanto, à barbárie e a uma terceira guerra mundial", disse Petro.

Entre las cosas que hablamos, el presidente Trump y yo, fue el desencuentro que tuvimos en su visión de la relación de EEUU con América Latina.



Dije en mi carta escrita a Trump en el inicio de su gobierno, y a Biden personalmente que se podía establecer un alianza américana, si… pic.twitter.com/z2FSfWafdl — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2026

"A América do Sul produz 1400 GW, enquanto a demanda dos EUA por energia que substitui o petróleo e o carvão é de 840 GW anuais, ou seja, a América Latina pode fazer com que 100% da matriz energética dos EUA seja limpa, e isso seria o maior passo na luta para deter a crise climática em favor da vida", afirmou o presidente colombiano, que calculou em US$ 500 bilhões o investimento necessário para a exploração da energia limpa no continente.