Após ataques, Trump diz que ligou para Petro e sinaliza encontro: "Honra"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (7/1) que conversou com Gustavo Petro, presidente da Colômbia, por telefone. Em postagem na rede social Truth Social, Trump não apenas confirmou a conversa, como descreveu-a como uma "grande honra".
Nos últimos meses, ambos trocaram farpas. A situação ficou ainda mais tensa depois da captura de Nicolás Maduro na Venezuela. De acordo com o republicano, a ligação serviu para que Petro explicasse a atual "situação das drogas" no país sul-americano.
"Foi uma grande honra conversar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que telefonou para explicar a situação das drogas e outras divergências que temos tido", escreveu, na postagem. Além disso, Trump agradeceu pela conversa, e elogiou o "tom" utilizado pelo colombiano. Em seguida, afirmou que espera encontrá-lo "em breve".
O chefe de estado americano afirmou que Marco Rubio, secretário de Estado do país, já combina os preparativos para uma reunião entre os líderes dos EUA com o chanceler colombiano.
