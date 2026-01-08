Chinês viraliza nas redes sociais por imitar Donald Trump

A foto, tirada em 15 de dezembro de 2025, mostra o imitador de Donald Trump, Ryan Chen - (crédito: AFP)

Com braços abertos, biquinhos e movimentos de cabeça bem conhecidos, Chen Rui, também chamado de Ryan Chen, viralizou nas redes sociais ao imitar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aos 42 anos, o chinês soma 1,1 milhão de seguidores no Instagram e 970 mil no TikTok.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Morador de Chongqing, no sudoeste da China, Chen não se dedica à sátira política — prática restrita no país e que pode levar a penalidades —, mas ao humor cuidadoso e carismático. Ele não recorre à nenhuma caracterização física, como uma peruca loira ou maquiagem, mas usa gestos teatrais na voz e em palavras-chaves famosas ditas por Trump.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Chinese Trump (Ryan Chen????) (@trumpbyryan)

Além disso, utiliza um chapéu de caubói e, com ele, faz a dança conhecida como marca registrada do chefe da Casa Branca, ao som da música YMCA, do Villlage People.

Os vídeos, gravados em inglês com legendas em chinês, misturam imitação, dança e curiosidades sobre a China. Além de apresentar a culinária local, costumes e diferenças culturais, o influenciador também faz piadas com estrangeiros.

"Trump é uma fonte inesgotável, uma 'mina de ouro' de material humorístico. Ele gera mais atenção online do que qualquer outra pessoa. Não o imito para zombar, mas para chamar atenção. E, com isso, promover minha carreira, a China e minha cidade", disse em entrevista à AFP.





Vida pública

Formado em arquitetura, o homem começou a gravar vídeo para ensinar inglês como um "plano B", em meio à crise imobiliária que afetou a China. O alcance era limitado até que um amigo sugeriu que ele imitasse Trump.

A ideia deu certo e começou a disparar na popularidade em 2025, com o retorno do presidente norte-americano à Casa Branca, e cresceu ainda mais após uma participação em uma live do youtuber americano IShowSpeed.

Atualmente, sua principal fonte de renda é a publicidade, com contratos de marcas de carros, jogos, produtos digitais e lacticínios, além de participações em eventos e festas corporativas.

Em um vídeo recente, ele contou que conseguiu um visto para os Estados Unidos e está visitando o país pela primeira vez. Com uma visita de Trump à China prevista para este ano, Chen chegou a convidar o presidente para conhecer Chongqing e provar o famoso hotpot apimentado da cidade.