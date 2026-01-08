De olho no petróleo, Trump propõe ‘administrar’ Venezuela por anos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país deve continuar “administrando” a Venezuela e extraindo petróleo do território “por muitos anos”. A declaração foi dada em entrevista ao jornal The New York Times, publicada nesta quinta-feira (8/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Trump, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, estaria colaborando com os interesses norte-americanos. “Ela está nos dando o que consideramos necessário, pelo menos por enquanto”, afirmou.

Leia também: Em conversa com Trump, Petro sugere a exploração de energia limpa

Durante a entrevista, o presidente detalhou o que chamou de um plano de reconstrução econômica do país. “Vamos reconstruir a Venezuela de uma forma muito lucrativa. Vamos usar o petróleo, importar petróleo, reduzir os preços e enviar dinheiro para a Venezuela, que precisa desesperadamente disso”, disse.

Questionado sobre o tempo de duração da intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, Trump respondeu que “só o tempo dirá” o quanto esse processo pode se estender.

Ao ser perguntado por que optou por apoiar Delcy Rodríguez em vez de incentivar a ascensão da oposição ao poder, o presidente norte-americano preferiu não responder.

Na entrevista, foram debatidos outros asssuntos como a imigração nos Estados Unidos, anexação da Groenlândia, o movimento MAGA (Make America Great Again) e a saúde física do presidente.

O jornal também relatou que o presidente tomou conhecimento da morte de uma moradora de Minneapolis, ocorrida durante uma ação do serviço de imigração, enquanto falava com a imprensa no Salão Oval. Segundo a publicação, Trump assistiu ao vídeo do incidente no notebook de uma assessora, diante dos repórteres.