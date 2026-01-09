Funcionários se passam por pandas após animais deixarem parque

Funcionários do parque se passam por pandas enquanto interessados bricam de "alimentá-los" - (crédito: Reprodução / YouTube)

Um parque de diversões no Japão fantasiou os próprios funcionários para 'substituir' uma família de ursos panda, devolvidos à natureza do país natal, a China, em junho de 2025. Vestidos e colocados dentro de jaulas, os empregados receberam a tarefa de entreter o público do local após a saída das principais atrações do parque.

Segundo informações da emissora americana ABCTV News, o parque de diversões situado na província de Wakaya, ao sul de Osaka, tinha os pandas como carro chefe da programação há 30 anos. No entanto, os quatro animais restantes que ainda viviam por lá, cedidos à China, acabaram devolvidos como parte de um acordo de cessão. Rauhin, de 24 anos, e os três filhotes, Yuihin, Saihin e Fuhin, deixaram o Japão.

Com isso, os funcionários foram encarregados de exercer a nova função. Com cabeças de pelúcia, fingem ser os animais e até brincam enquanto comem maças, como se fossem, de fato, os ursos. Visitantes podem inclusive, "alimentá-los".

De acordo com o jornal britânico The Times, o público pode pagar o equivalente a R$ 270 para se vestir como tratadores e interagir com os "pandas". Assim, podem "vivenciar um programa que simula o trabalho real de cuidar de animais, como preparar refeições, observar o comportamento, preencher relatórios diários e verificar a segurança da área de exercícios", afirmou o parque, em entrveista ao jornal.







