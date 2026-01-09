InícioMundo
Homem é preso após acumular restos mortais de centenas de pessoas

Polícia localizou mais de 100 crânios, pés mumificados, torsos em decomposição e ossos de bebês

Cemitério Mount Moriah: local onde os corpos foram roubados - (crédito: Reprodução/Wikimedia Commons)
Um homem de 34 anos, identificado como Jonathan Gerlach, foi indiciado por centenas de crimes após as autoridades encontrarem uma vasta coleção de restos mortais humanos em sua casa e em um depósito na Pensilvânia. A investigação começou após denúncias de que túmulos e mausoléus históricos no Cemitério Mount Moriah haviam sido violados. Gerlach foi preso em flagrante ao sair do local carregando uma sacola que continha crânios e os restos mumificados de duas crianças. As informações foram divulgadas pela emissora norte-americana NBC News.

Na casa do suspeito, em Ephrata, a polícia localizou mais de 100 crânios, pés mumificados, torsos em decomposição e ossos de bebês. De acordo com o promotor do condado de Delaware, Tanner Rouse, o cenário foi descrito como "um filme de terror que ganhou vida".

Ao todo, o homem confessou ter roubado cerca de 30 conjuntos de restos mortais do Mount Moriah, mas o volume total apreendido indica que outros cemitérios também podem ter sido alvo de saques. Um dos corpos encontrados possuía um marca-passo, enquanto outros tinham centenas de anos.

O Cemitério Mount Moriah é um local histórico que abriga túmulos de soldados de todas as guerras americanas desde a Revolução. Segundo as autoridades, o local é vulnerável por não possuir cercas e ter múltiplos acessos. Entre novembro e janeiro, 26 túmulos centenários foram danificados no setor.

Jonathan Gerlach foi acusado de mais de 300 crimes, incluindo vilipêndio de cadáver, furto, profanação de objeto venerado e arrombamento. Ele segue detido sob fiança de 1 milhão de dólares, enquanto os investigadores trabalham para identificar a origem de todas as vítimas encontradas.

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 09/01/2026 17:03
