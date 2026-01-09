Idosa diz ter comprado duas casas com venda de fofocas na Colômbia

No vídeo, a empreendedora Myrian conta que sempre gostou de observar a vida dos vizinhos e repassar informações - (crédito: Reprodução/Instagram/@ladydaniellag)

Uma mulher de 67 anos chamou atenção nas redes sociais ao afirmar que comprou duas casas comercializando fofocas em Quindío, na Colômbia, onde mora. A história tem viralizado nas redes sociais desde o último ano após a divulgação de um vídeo publicado pela influenciadora Lady Daniella.

No vídeo, a empreendedora Myrian conta que sempre gostou de observar a vida dos vizinhos e repassar informações. Com o tempo, ela percebeu o interesse das pessoas pelos relatos e decidiu cobrar pelo conteúdo.

Segundo Myrian, uma fofoca simples pode custar até R$ 700. Informações sobre casos extraconjugais ou conflitos familiares têm valores ainda mais altos.

Com a venda constante dessas histórias, ela acumulou dinheiro suficiente para comprar os dois imóveis.“Eu vivo vendendo fofocas. Foi por meio delas que comprei duas casas”, disse. Ela afirma que anota os acontecimentos do bairro em um caderno e vende as informações para quem se interessa.

A idosa também diz que mantém um “controle de qualidade”. Para comprovar os relatos, apresenta fotos e vídeos. “Sou fofoqueira, mas gosto que seja com a verdade”, afirmou. Por isso, ficou conhecida como a “Rainha da Fofoca”.