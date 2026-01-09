InícioMundo
Família encontra diamante após Siri indicar local para 'minerar cristais'

Orientação da assistente virtual da Apple levou moradores do Texas ao Parque Estadual Cratera de Diamantes, onde encontraram o mineral marrom de 2 quilates

James Ward diz não saber se vai vender diamante encontrado - (crédito: Reprodução/Arkansas State Parks)

Uma família do Texas encontrou um diamante marrom de 2 quilates no Parque Estadual Cratera da Diamantes, em Arkansas, nos Estados Unidos, após a assistente virtual da Apple, a Siri, indicar o local como destino para "minerar cristais". 

A descoberta aconteceu no fim de dezembro do ano passado. No episódio, o filho do casal Ward, de apenas 7 anos, quis saber se existia algum lugar no Texas onde fosse possível procurar cristais. Sem uma resposta, a mãe, Elisabeth Ward, decidiu recorrer à tecnologia e perguntou à Siri, que sugeriu o parque estadual localizado no estado vizinho. 

Animado com a possibilidade, James Ward, o pai das crianças, topou a aventura e dirigiu seis horas de carro até lá. A visita foi marcada para o dia 29 de dezembro, mas o primeiro dia de buscas quase terminou em desistência devido às baixas temperaturas. 

Segundo Elizabeth, a família ficou por cerca de quatro horas no local sob frio intenso. Ainda assim, o interesse das crianças falou mais alto, e Adrian, o filho mais velho, de 9 anos, insistiu para que voltassem no dia seguinte. Foi quando no dia 30 de dezembro, James percebeu algo diferente no solo. 

O objeto, de aparência metálica e tamanho semelhante a um grão de milho, chamou a atenção imediatamente. "Eu sabia que não era uma pedra comum", disse o pai. Após análise, foi confirmado que o material tratava-se de um diamante marrom bruto de 2 quilates, nomeado pela família de "Diamante Ward". 

De acordo com Waymon Cox, funcionário do Parque Estadual Cratera de Diamantes, achados como esse são resultado da atividade vulcânica da região. Os diamantes são trazidos à superfície por estruturas conhecidas como chaminés vulcânicas e, geralmente, apresentam rachaduras ou imperfeições causadas pelas intensas forças geológicas ao longo de milhões de anos. “Pelo tamanho atual, é possível imaginar o quão maior esse diamante poderia ter sido em sua forma original”, explicou.

Ainda sem decidir o destino da pedra preciosa, James afirma que avalia a possibilidade de venda, mas reconhece que o valor do diamante ainda precisa ser estimado. Para Elizabeth, mais importante do que o preço é a experiência vivida em família. “Escutem seus filhos e os sonhos deles”, aconselhou.

O Diamante Ward foi um dos cinco encontrados no parque durante o mês de dezembro. Ao longo de 2025, o local registrou 540 achados do tipo.

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 09/01/2026 19:54
