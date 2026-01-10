EUA bombardeiam alvos do Estado Islâmico na Síria

Fontes apontam que mais de 20 aeronaves foram utilizadas para atacar cerca de 35 alvos - (crédito: Reprodução Centro de Comando dos Estados Unidos)

O Comando Central dos Estados Unidos informou, neste sábado (10/1), que bombardeou alvos do Estado Islâmico na Síria. Os ataques fazem parte da Operação Hawkeye Strike e são uma resposta aos atentatos que mataram dois militares e um intérprete norte-americano em dezembro.

"Nossa mensagem continua clara: se você ferir nossos combatentes, nós o encontraremos e o mataremos em qualquer lugar do mundo, não importa o quanto você tente escapar da justiça", afirmou o Comando Central.

Segundo a BBC, forças americanas e parceiras utilizaram mais de 20 aeronaves para atacar cerca de 35 alvos.

Essa reportagem está em atualização.