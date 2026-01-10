InícioMundo
EUA bombardeiam alvos do Estado Islâmico na Síria

Ataques aéreos feitos por forças norte-americanas e aliados foram confirmados pelo Comando Central dos Estados Unidos

Fontes apontam que mais de 20 aeronaves foram utilizadas para atacar cerca de 35 alvos - (crédito: Reprodução Centro de Comando dos Estados Unidos)
Fontes apontam que mais de 20 aeronaves foram utilizadas para atacar cerca de 35 alvos

O Comando Central dos Estados Unidos informou, neste sábado (10/1), que bombardeou alvos do Estado Islâmico na Síria. Os ataques fazem parte da Operação Hawkeye Strike e são uma resposta aos atentatos que mataram dois militares e um intérprete norte-americano em dezembro.

"Nossa mensagem continua clara: se você ferir nossos combatentes, nós o encontraremos e o mataremos em qualquer lugar do mundo, não importa o quanto você tente escapar da justiça", afirmou o Comando Central.

Segundo a BBC, forças americanas e parceiras utilizaram mais de 20 aeronaves para atacar cerca de 35 alvos.

Essa reportagem está em atualização.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 10/01/2026 19:04 / atualizado em 10/01/2026 19:16
