Presidente alemão critica Trump e alerta para colapso da ordem mundial

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, afirmou que os Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump, estão destruindo a ordem mundial e alertou para o risco de o planeta se transformar em um “covil de ladrões, em que os poderosos tomam tudo o que querem”, conforme divulgou a imprensa internacional.

Ao abordar o enfraquecimento das democracias no cenário internacional, Steinmeier destacou a necessidade de atuação mais firme de países emergentes. Ele citou diretamente o Brasil ao defender uma “intervenção internacional ativa em situações de ameaça”. “Países como Brasil e Índia precisam ser convencidos a proteger a ordem mundial”, declarou, ao sugerir que essas nações têm responsabilidade crescente na preservação da estabilidade global.

A declaração foi feita durante um simpósio realizado na Alemanha, na quarta-feira (7/1), em um discurso marcado por duras críticas à política externa norte-americana. Segundo o presidente alemão, valores que sustentaram a ordem internacional construída após a 2ª Guerra Mundial estariam sendo quebrados justamente pelos Estados Unidos, tradicional aliado da Europa.

O discurso ocorre poucos dias após a queda do ditador venezuelano Nicolás Maduro, depois de uma operação militar liderada pelos Estados Unidos, e em meio a uma escalada de tensões entre Washington e Bruxelas. Entre os pontos de conflito está a Groenlândia, território da Dinamarca que Trump quer incorporar aos EUA.

A fala do presidente alemão foi considerada incomum, já que, no sistema político da Alemanha, temas de política externa costumam ser conduzidos pelo chanceler, atualmente Friedrich Merz, enquanto o presidente exerce funções mais institucionais.

Durante o discurso, Steinmeier também apontou a anexação da Crimeia pela Rússia e a invasão em larga escala da Ucrânia como um marco de ruptura histórica. Para ele, o atual comportamento dos EUA representa uma segunda quebra profunda da ordem internacional, com impactos diretos para países como o Brasil e outras democracias fora do eixo tradicional de poder.