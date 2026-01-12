InícioMundo
Delcy Rodríguez fala em soberania e libertação de Maduro após post de Trump

Declaração da presidente interina da Venezuela ocorre horas após Donald Trump se autointitular presidente interino do país, em meio a tensões sobre soberania

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, sorri após uma sessão da Assembleia Nacional em Caracas, em 5 de janeiro de 2026 - (crédito: FEDERICO PARRA / AFP)
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, divulgou, na manhã desta segunda-feira (12/1), uma mensagem defendendo a unidade nacional, a continuidade constitucional e a soberania venezuelana. A fala, publicada nas redes sociais, ocorre após uma publicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se autointitulando presidente interino do país latino

No texto, Rodríguez não cita o nome de Trump, mas enfatiza que “nos dias difíceis que o país atravessa, os venezuelanos mais uma vez mostraram que a nossa maior força é a unidade nacional e a consciência histórica”, e ressalta a determinação coletiva para “preservar a paz”, defender a ordem constitucional e proteger os direitos sociais do povo venezuelano. Ela menciona ainda a necessidade de avançar em direção à estabilidade econômica, justiça social e um Estado-providência inclusivo e humano.

A presidente interina venezuelana fala ainda que a resposta às ofensivas que o país vem enfrentando será coletiva e de “determinação para preservar a paz, erguer a voz pela libertação do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores". 

As publicações polêmicas foram feitas 10 dias depois que as forças dos Estados Unidos realizaram uma operação militar na Venezuela que resultou na prisão do presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores.

Com Maduro detido, o Supremo Tribunal de Justiça venezuelano determinou que Delcy Rodríguez, que era vice-presidente executiva, assumisse como presidente interina do país, um papel que ela jurou no dia 5 de janeiro com o respaldo de setores importantes das Forças Armadas. 

Postagem de Trump

Ainda em clima de tensão entre os países, o presidente dos EUA, Donald Trump, publicou uma montagem nas redes sociais simulando uma biografia em formato da Wikipedia na qual ele se autointitulava “presidente interino da Venezuela”. A imagem foi divulgada na própria rede social do republicano, a Truth Social, neste domingo (11/1).

A ação ganhou repercussão na imprensa internacional e foi interpretada como provocativa e simbólica, ainda que sem qualquer reconhecimento oficial por governos ou organismos internacionais. 

Leia também: Trump diz considerar 'opções muito fortes' contra Irã após centenas de mortes em protestos contra o governo

Apesar da polêmica, Trump afirmou que os Estados Unidos mantêm uma relação “positiva” com a liderança venezuelana atual e discutiu a possível cooperação sobre a exploração de petróleo, além de sugerir que poderia vir a se encontrar com Delcy Rodríguez em breve.

