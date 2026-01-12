Ex-assessora de Trump é nova presidente da Meta

A Meta anunciou, nesta segunda-feira (12), que nomeou como presidente Dina Powell McCormick, ex-assessora do presidente americano Donald Trump, em um novo sinal de aproximação entre a gigante da tecnologia e o governo republicano.
Em sua nova posição, ela estará especialmente focada na busca de financiamento para o desenvolvimento da Meta no setor de inteligência artificial (IA), em particular a construção de data centers, informou a empresa em comunicado.
"A experiência da Dina no mais alto nível das finanças globais e sua rede de relações em todo o mundo lhe conferem uma legitimidade única para ajudar a Meta a conduzir essa próxima fase de crescimento", disse o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, citado no comunicado.
Powell McCormick, que já integrou o conselho administrativo da Meta, foi vice-assessora de Segurança Nacional de Trump durante seu primeiro mandato e foi responsável pela região do Oriente Médio.
O presidente celebrou a "grande escolha" de Zuckerberg. "Ela é uma pessoa fantástica e muito talentosa, que serviu à administração Trump com firmeza e distinção", escreveu Trump em sua rede Truth Social.
Dina Powell McCormick trabalhou com vários legisladores republicanos e para o próprio partido, antes de ocupar diversos cargos no governo de George W. Bush entre 2001 e 2007. Também trabalhou no banco Goldman Sachs por 16 anos.
Como os outros gigantes da IA generativa, a Meta está imersa em um ciclo de investimentos enormes para garantir as capacidades necessárias ao desenvolvimento dessa tecnologia.
No fim de outubro, o grupo anunciou investimentos de até 72 bilhões de dólares (386,24 bilhões de reais) em infraestrutura em 2025 e prevê um orçamento "sensivelmente maior" para 2026.
