Cantora de rock "se casa" com animal de estimação

A cantora e compositora norte-americana Jenny Lewis, líder da banda de indie rock Rilo Kiley, realizou uma cerimônia simbólica ao completar 50 anos e escolheu como "parceiro" o cachorro da raça cockapoo Bobby Rhubarb, adotado por ela durante um período de isolamento. A celebração aconteceu no sábado (10/1), de forma reservada, e foi divulgada pela própria artistas nas redes sociais dois dias depois.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O eventou contou apenas com amigos íntimos e integrantes da banda, em um clima descontraído e afetivo. Nas imagens publicadas no X, Jenny aparece vestida de branco, com buquê de flores vermelhas e rosas, enquanto segura Bobby pela coleira.

Entre os convidados estava Ben Gibbard — músico conhecido pelo trabalho no The Postal Service, projeto do qual a artista fez parte ao lado de Jimmy Tamborello —, Morgan Nagler, Dave Scher e Alex Greenwald. Durante a comemoração, Gibbard e a aniversariante cantaram juntos Such Great Heights, um dos maiores sucessos do grupo.

i married my dog for my 50th birthday…

BLESS! pic.twitter.com/1gAosoDz7Y January 10, 2026

Embora nunca tenha se casado oficialmente, Jenny Lewis teve um relacionamento longo com Blake Sennett, com quem fundou o Rilo Kiley em Los Angeles, no fim dos anos 1990. O casal se separou no início dos anos 2000, e a banda encerrou as atividades em 2011, antes de retornar aos palcos em maio do ano passado, com a primeira turnê em 17 anos.

Em entrevista à revista Rolling Stone, em 2023, Jenny contou que adotou o cachorro durante um período emocionalmente difícil, quando passou mais de um ano em isolamento. Segundo ela, a convivência com o animal trouxe um novo sentido à sua rotina e à forma como encara a vida. “Não tenho filhos, mas esse cão me tranformou de muitas maneiras. Cuidar de outra vida e algo além de mim mesma me transformou profundamente”, disse à época.