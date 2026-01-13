Trump incentiva protestos no Irã e promete ajuda; ONG aponta 734 mortes

Com a crise de manifestações no Irã, o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu nesta terça-feira (13/1) que a população do país do Oriente Médio "mantenha as manifestações". Trump ainda prometeu "ajuda" aos manifestantes. A declaração ocorreu na rede social Truth Social.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Entenda a tarifa de Trump para países que negociarem com o Irã

"Patriotas iranianos, mantenham as manifestações. Cancelei todas as reuniões com os funcionários iranianos até que cesse esta matança sem sentido de manifestantes. A ajuda está a caminho", escreveu Trump.

Mortes de manifestantes

Ao menos 734 pessoas morreram na repressão aos protestos no Irã, informou a ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega, embora tenha acrescentado que o número real provavelmente seja muito maior. Segundo a ONG, o número de mortos inclui nove jovens menores de 18 anos, e milhares também ficaram feridos. O diretor da ONG, Mahmood Amiry-Moghaddam, afirmou que "os números que publicamos são baseados em informações recebidas de menos da metade do país".

*Com informações da Agência France-Press