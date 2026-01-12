Entenda a tarifa de Trump para países que negociarem com o Irã

Esta combinação de imagens mostra o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (crédito: CHARLY TRIBALLEAU, ATTA KENARE/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (12/1) que vai impor tarifas sobre “qualquer país” que tenha relações comerciais com o Irã. A medida foi publicada por meio da rede social do republicano, a Truth Social, e pode impactar o Brasil, que possui vínculos estabelecidos com o governo xiita. Ambos fazem parte dos Brics – grupo que já foi alvo de Trump em alguns discursos.

“Com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã pagará uma tarifa de 25% sobre todo e qualquer negócio realizado com os Estados Unidos da América. Esta ordem é final e definitiva”, escreveu o presidente norte-americano.

A decisão ocorre em meio a mais um aumento das tensões entre EUA e Irã e uma onda de protestos no país asiático, que já duram pelo menos duas semanas. O momento atual é desfavorável para o governo do aiatolá Ali Khamenei, que lida com um dos piores momentos da república islâmica desde a Revolução de 1979, que instaurou o regime teocrático no país.

Em 2025, o Irã foi a 31º nação que mais importou produtos brasileiros e a corrente de comércio entre os dois países – soma de importações e exportações – chegou a US$ 3 bilhões, o que ainda assim representa uma ligeira queda de 0,2% na comparação com o ano anterior.

Os produtos mais exportados pelo Brasil nesse período foram milho (US$ 2 bi), soja (US$ 563 mi), açúcar (189 mi) e farelos de soja (US$ 182 mi). Já o Irã exportou mais de US$ 700 milhões em frutas e nozes não oleaginosas ao Brasil no mesmo ano.

