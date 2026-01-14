EUA congelam emissão de vistos para brasileiros e mais 74 países

O governo de Donald Trump congelou, nesta quarta-feira (14/1), a emissão de vistos para cidadãos do Brasil e de mais de 74 países. A informação foi publicada pela rede de TV norte-americana Fox News.
De acordo com o veículo, o congelamento foi realizado pelo Departamento de Estado dos EUA. O intuito da pausa temporária é para o governo americano avaliar os critérios que utiliza atualmente para conceder vistos de entrada no país a estrangeiros.
A reportagem afirma que a medida entra em vigor em 21 de janeiro e, segundo a Fox, não tem data para acabar. Países como Brasil, Irã, Rússia, Afeganistão, Iraque, Somália e Tailândia estão na lista das 75 nações.
O Departamento de Estado dos EUA, o Itamaraty e a Embaixada dos Estados Unidos não se pronunciaram sobre o tema até a última atualização desta reportagem.
