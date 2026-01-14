Alvo da PF, cunhado de Vorcaro doou milhões para campanhas de Bolsonaro e Tarcísio

Preso na manhã desta quarta-feira (14/1), na segunda fase da Operação Compliance Zero, Fabiano Campos Zettel, que é cunhado e apontado como o braço direito do banqueiro Daniel Vorcaro, foi um dos maiores doadores das campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em 2022, totalizando R$ 5 milhões.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Os dados são do portal de divulgação de contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Bolsonaro, Zettel fez uma doação de R$ 3 milhões, segunda maior contribuição, atrás apenas da direção nacional do Partido Liberal.
À campanha de Tarcísio, o cunhado de Vorcaro doou R$ 2 milhões, sendo a única pessoa física a entrar no ranking dos cinco maiores doadores do atual governador de São Paulo. À frente dele, ficaram apenas: a direção nacional do partido Republicanos; a direção nacional do Partido Social Democrático; a direção estadual do Republicanos; e a direção municipal do partido que Tarcísio integra.
A prisão de Zettel se deu em meio ao cumprimento da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e que tem desdobramentos em vários estados do país. Ele foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando se preparava para embarcar em um voo com destino a Dubai.
De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, além da adoção de medidas de bloqueio de bens que superam R$ 5,7 bilhões. As diligências ocorrem em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, em endereços ligados a investigados no caso — entre eles, parentes próximos de Vorcaro.
Saiba Mais
- Política Corte de R$ 11 bi em emendas: Planalto admite atrito com o Congresso, mas descarta impacto eleitoral
- Política Prazo para sanção do Orçamento de 2026 termina nesta quarta
- Política Justiça dá 15 dias para Nikolas pagar indenização a Duda Salabert; entenda
- Política Para Haddad, fraude do Master pode ser "histórica"
- Política Abradep parabeniza Lima e Silva por indicação ao Ministério da Justiça
- Política Um nome da extrema confiança de Lula na Justiça