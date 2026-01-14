InícioMundo
"Um dos homens mais perigosos do mundo" é preso no Iraque a pedido da Austrália

Kazem Hamad é acusado pelo governo australiano de ser uma figura influente nas gangues de Melbourne

Kazem Hamad, preso no Iraque em 13 de janeiro de 2025 a pedido do governo australiano, ao lado de um veículo Lamborghini Gallardo conversível - (crédito: Reprodução / Facebook)
Foi preso no Iraque nesta terça-feira (13/1) Kazem Hamad, um homem de 41 anos denominado pelo governo da Austrália como “um dos homens mais perigosos do mundo”. A prisão aconteceu após pedido oficial do governo australiano e, de acordo com o Centro Nacional Iraquiano, Hamad é responsável pela importação de grandes quantidades de drogas para o Iraque e Austrália, além de ser envolvido com o crime organizado.

Hamad também é conhecido como Kadhim Malik Hamad Rabah al-Hajami e atualmente vivia exilado no Iraque, país em que nasceu, após ser deportado da Austrália, onde ficou preso durante oito anos por tráfico de drogas. De acordo com o jornal australiano Herald Sun, em 2025 o patrimônio de Hamad seria de “centenas de milhões" e a polícia acredita que ele continua sendo uma figura poderosa entre as gangues de Melbourne.

“Ele está envolvido com gangues criminosas que têm grande influência na Austrália e no Oriente Médio e são responsáveis por assassinatos, tiroteios, lavagem de dinheiro, fraudes, agressões, incêndios criminosos e tráfico de drogas em nível global.”, disse o comunicado do governo Iraquiano sobre a prisão de Hamad.

Em 2025, durante uma audiência no Senado da Austrália, a Comissária de Polícia Federal Australiana, Krissy Barret, declarou Hamad como uma ameaça à segurança nacional do país oceanico. Na sessão a Comissária também citou que informações da inteligência da polícia ligam Hamad ao atentado incendiário à sinagoga Adass Israel, na cidade de Melbourne em dezembro de 2024.

Em uma foto na rede social, Kazem Hamad aparece ao lado de uma Lamborghini Gallardo conversível, carro de luxo que no Brasil pode custar até R$ 1,5 milhões.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe 

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 14/01/2026 14:25
