O sinal que salvou a vida de um homem soterrado em avalanche

Um gesto rápido, quase instintivo, foi decisivo para salvar uma vida nos Alpes suíços. O esquiador Matteo Zilla, de 37 anos, conseguiu resgatar um homem que havia sido soterrado por uma avalanche. Ele esquiava em uma área isolada de uma encosta da região de Engelberg, na Suiça, quando percebeu um braço emergindo da neve. Apesar do susto,a vítima não sofreu ferimentos graves.

O episódio ocorreu em uma área fora das pistas principais. As condições climáticas, embora atrativas para os praticantes do chamado free ride, eram delicadas pois havia grande volume de neve recente, o que aumenta o risco de deslizamentos.

Enquanto descia a encosta, Matteo percebeu algo fora do comum no campo branco à frente. Inicialmente, ele chegou a pensar que se tratava de um esquiador com dificuldade para se levantar. Ao se aproximar, o esquiador identificou claramente um braço humano se movendo acima da superfície da neve. O sinal era de um homem que estava completamente soterrado. A vítima havia sofrido uma avalanche recente e não conseguia se mover ou pedir ajuda de forma audível.

Sem equipamentos específicos de resgate, Matteo começou a cavar com as próprias mãos. Ele conta que removeu a camada de neve compactada ao redor do braço até localizar o rosto da vítima. O objetivo era liberar as vias respiratórias antes que a falta de oxigênio se tornasse fatal.

"Imediatamente fui até ele e tirei a neve do rosto e da boca, falando com ele para verificar se estava ferido", contou o socorrista improvisado, que postou vídeo do resgate na segunda-feira (12/1).

Ao ser resgatado, o homem ainda estava consciente, mas apresentava sinais de extremo cansaço e dificuldade para respirar. Após conseguir liberar o rosto e parte do tronco da vítima, Matteo seguiu escavando até retirar o homem totalmente da neve.

Em seguida, equipes de apoio foram acionadas, e o esquiador resgatado foi encaminhado para avaliação médica. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos graves. O momento do resgate foi registrado em vídeo e rapidamente repercutiu nas redes sociais, chamando atenção para os riscos do esqui fora de pista e para a importância da preparação adequada em regiões suscetíveis a avalanches.