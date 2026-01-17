Dinamarqueses marcham contra anexação da Groenlândia pelos EUA

Milhares de pessoas saíram às ruas em Copenhague, capital da Dinamarca, neste sábado (17/1) para protestar contra os planos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a compra da Groenlândia. Sob um céu nublado, os manifestantes, com bandeiras da Groenlândia e da Dinamarca, formaram uma maré vermelha e branca na praça da Câmara Municipal da capital dinamarquesa.

Desde que voltou ao poder, há um ano, Trump reiterou em várias ocasiões a ambição de tomar o controle da Groenlândia, um território autônomo dinamarquês estratégico e pouco povoado. Segundo ele, conseguiria isto "de uma maneira ou de outra", para travar o avanço da Rússia e da China no Ártico. Neste sábado (17), o norte-americano anunciou que taxará os países europeus que estiverem contra a compra da Groenlândia.













Os manifestantes exibiam cartazes com slogans como "Os Estados Unidos já têm gelo suficiente" ou "Make America Go Away" ("Faça os Estados Unidos irem embora"), parafraseando o slogan "Make America Great Again" de Trump.

"Para mim é importante estar aqui, porque isto trata do direito do povo groenlandês a decidir o seu próprio futuro. Não podemos nos deixar intimidar por um Estado, nem sequer por um aliado. É uma questão de direito internacional", disse Kirsten Hjoernholm, 52 anos, funcionária da ONG Action Aid Dinamarca, que compareceu à manifestação em Copenhague.

*Com informações da Agência France-Press