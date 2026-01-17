InícioMundo
MANIFESTAÇÃO

Dinamarqueses marcham contra anexação da Groenlândia pelos EUA

Manifestantes exibiam cartazes com o slogan "Make America Go Away" ("Faça os Estados Unidos irem embora"), parafraseando o slogan "Make America Great Again" de Trump

Dinamarqueses marcham contra anexação da Groenlândia pelos EUA - (crédito: Alessandro RAMPAZZO / AFP)
Dinamarqueses marcham contra anexação da Groenlândia pelos EUA - (crédito: Alessandro RAMPAZZO / AFP)

Milhares de pessoas saíram às ruas em Copenhague, capital da Dinamarca, neste sábado (17/1) para protestar contra os planos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a compra da Groenlândia. Sob um céu nublado, os manifestantes, com bandeiras da Groenlândia e da Dinamarca, formaram uma maré vermelha e branca na praça da Câmara Municipal da capital dinamarquesa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Desde que voltou ao poder, há um ano, Trump reiterou em várias ocasiões a ambição de tomar o controle da Groenlândia, um território autônomo dinamarquês estratégico e pouco povoado. Segundo ele, conseguiria isto "de uma maneira ou de outra", para travar o avanço da Rússia e da China no Ártico. Neste sábado (17), o norte-americano anunciou que taxará os países europeus que estiverem contra a compra da Groenlândia.

  • Dinamarqueses marcham contra anexação da Groenlândia pelos EUA
    Dinamarqueses marcham contra anexação da Groenlândia pelos EUA Mads Schmidt Rasmussen / various sources / AFP
  • Dinamarqueses marcham contra anexação da Groenlândia pelos EUA
    Dinamarqueses marcham contra anexação da Groenlândia pelos EUA Alessandro RAMPAZZO / AFP
  • Dinamarqueses marcham contra anexação da Groenlândia pelos EUA
    Dinamarqueses marcham contra anexação da Groenlândia pelos EUA Alessandro RAMPAZZO / AFP
  • Dinamarqueses marcham contra anexação da Groenlândia pelos EUA
    Dinamarqueses marcham contra anexação da Groenlândia pelos EUA Alessandro RAMPAZZO / AFP
  • Dinamarqueses marcham contra anexação da Groenlândia pelos EUA
    Dinamarqueses marcham contra anexação da Groenlândia pelos EUA Alessandro RAMPAZZO / AFP

Os manifestantes exibiam cartazes com slogans como "Os Estados Unidos já têm gelo suficiente" ou "Make America Go Away" ("Faça os Estados Unidos irem embora"), parafraseando o slogan "Make America Great Again" de Trump.

"Para mim é importante estar aqui, porque isto trata do direito do povo groenlandês a decidir o seu próprio futuro. Não podemos nos deixar intimidar por um Estado, nem sequer por um aliado. É uma questão de direito internacional", disse Kirsten Hjoernholm, 52 anos, funcionária da ONG Action Aid Dinamarca, que compareceu à manifestação em Copenhague. 

*Com informações da Agência France-Press

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 17/01/2026 19:03 / atualizado em 17/01/2026 19:06
SIGA
x