Trump anuncia tarifaço contra países contrários a compra da Groenlândia

A tarifa começará a ser cobrada em fevereiro. Trump disse também que subirá o percentual de 10% para 25% em 1º de junho -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (17/1) que aplicará uma tarifa de 10% sob alguns países da Europa a partir de 1º de fevereiro de 2026, caso sejam contrários ao plano dos EUA de anexar a Groenlândia. A informação foi publicada nesta tarde, no perfil do republicano na Truth Social.

"A partir de 1º de fevereiro de 2026, todos os países (Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia) estarão sujeitos a uma tarifa de 10% sobre todas as mercadorias enviadas aos Estados Unidos da América. Em 1º de junho de 2026, a tarifa será aumentada para 25%", informou. Leia mais abaixo o post completo.

Ele declarou ainda que a tarifa será exigida até que os estados Unidos consiga comprar completa e totalmente da Groenlândia.

Trump tem ameaçado anexar a Groenlândia aos EUA desde que tomou posse para seu segundo mandato, um ano atrás. Segundo o republicano, o território é "vital" para o Domo de Ouro, escudo antimísseis que ele deseja construir para proteger o país.

A ilha fica situada entre os EUA e a Rússia. Por este motivo, a Groenlândia é vista há muito tempo como uma área de grande importância estratégica, particularmente no que diz respeito à segurança do Ártico.

Diante das recentes ameaças de Trump, Alemanha, França, Reino Unido, Noruega, Holanda e Suécia chegaram a enviar tropas militares para a Groenlândia na última quinta-feira (15/1). Os EUA também já possuem uma base militar na ilha.

Domo de Ouro

Em 2026, o termo “Domo de Ouro (Golden Dome), passou a se referir ao escudo antimísseis dos Estados Unidos, anunciado por Donald Trump. Inspirado no "Domo de Ferro" de Israel, é um sistema de defesa multicamadas projetado para interceptar ameaças de mísseis balísticos, hipersônicos e de cruzeiro, inclusive diretamente do espaço.

Com as ameaças de compra e possível invasão dos EUA à ilha, a Dinamarca, que atualmente tem a custódia da Groelândia, solicitou ajuda de outros países da Europa para avaliar possíveis contribuições militares e reforçar a segurança na região.

Em resposta, a porta-voz do governo dos EUA, Karoline Leavitt, afirmou que o envio das tropas europeias para a região não muda a posição de Trump. “Não acho que tropas europeias influenciem o processo de decisão do presidente, nem o objetivo de adquirir a Groenlândia”, disse na véspera.

No início desta semana, o republicano havia zombado das capacidades defensivas da ilha do Ártico, afirmando que os EUA a obterão "de um jeito ou de outro".

"Se não tomarmos a Groenlândia, a Rússia ou a China o farão, e não vou deixar isso acontecer. Eu gostaria de fazer um acordo com eles, é mais fácil. Mas a teremos de um jeito ou de outro. (...) A Groenlândia deveria fazer um acordo [com os EUA], porque eles não querem ver a Rússia ou a China dominar. (...) E sabe qual a defesa da Groenlândia? Basicamente dois trenós puxados por cachorros"

Confira a publicação de Donald Trump na íntegra

"Nós subsidiamos a Dinamarca e todos os países da União Europeia, além de outros, por muitos anos ao não cobrar tarifas ou qualquer outra forma de compensação. Agora, após séculos, chegou a hora de a Dinamarca retribuir — a Paz Mundial está em jogo!

China e Rússia querem a Groenlândia, e não há nada que a Dinamarca possa fazer a respeito. Atualmente, eles contam com apenas dois trenós puxados por cães como proteção, sendo que um foi adicionado recentemente. Somente os Estados Unidos da América, sob o comando do PRESIDENTE DONALD J. TRUMP, podem jogar esse jogo — e com muito sucesso!

Ninguém tocará nessa sagrada porção de terra, especialmente porque a Segurança Nacional dos Estados Unidos e a segurança do mundo como um todo estão em risco.

Além disso, Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia viajaram para a Groenlândia por motivos desconhecidos. Trata-se de uma situação extremamente perigosa para a segurança, a proteção e a sobrevivência do nosso planeta. Esses países, ao participarem desse jogo muito perigoso, colocaram em risco um nível que não é aceitável nem sustentável.

Portanto, é imprescindível que, para proteger a Paz e a Segurança Global, sejam tomadas medidas firmes para que essa situação potencialmente perigosa termine rapidamente e sem questionamentos.

A partir de 1º de fevereiro de 2026, todos os países mencionados acima (Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia) passarão a ser cobrados com uma tarifa de 10% sobre quaisquer bens enviados aos Estados Unidos da América.

Em 1º de junho de 2026, essa tarifa aumentará para 25%. Essa tarifa será devida e exigida até que seja alcançado um acordo para a compra completa e total da Groenlândia.

Os Estados Unidos tentam realizar essa transação há mais de 150 anos. Muitos presidentes tentaram, e por boas razões, mas a Dinamarca sempre recusou. Agora, por causa do Domo de Ouro e dos sistemas modernos de armamento — tanto ofensivos quanto defensivos —, a necessidade de ADQUIRIR esse território é especialmente importante.

Centenas de bilhões de dólares estão sendo gastos atualmente em programas de segurança relacionados ao “Domo”, incluindo a possível proteção do Canadá, e esse sistema extremamente brilhante, porém altamente complexo, só pode funcionar em seu potencial máximo e com eficiência total, por razões de ângulos, limites e delimitações territoriais, se essa terra estiver incluída nele.

Os Estados Unidos da América estão imediatamente abertos à negociação com a Dinamarca e/ou com qualquer um desses países que colocaram tanto em risco, apesar de tudo o que fizemos por eles, incluindo proteção máxima, ao longo de tantas décadas.

Obrigado pela atenção a este assunto!"