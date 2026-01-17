Resposta da UE sobre taxas de Trump: "Rússia e China devem estar se divertindo"

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, disse neste sábado, 17, que a Rússia e a China devem estar se divertindo com as divisões entre a Europa e os Estados Unidos, e que a imposição de tarifas pelos EUA pode empobrecer ambos os lados. Ela fez os comentários após o presidente norte-americano, Donald Trump, impor tarifas a oito países europeus por não apoiarem sua pretensão de anexar a Groenlândia, território autônomo da Dinamarca.
"A China e a Rússia devem estar se divertindo às custas disso. São eles que se beneficiam das divisões entre aliados", declarou a alta representante da UE para Negócios Estrangeiros e Políticas de Segurança na rede social X. "Se a segurança da Groenlândia estiver em risco, podemos tratar disso no âmbito da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte)", acrescentou.
Ela foi adiante e afirmou que as tarifas "podem empobrecer a Europa e os Estados Unidos e prejudicar nossa prosperidade compartilhada". Kallas ressaltou ainda a necessidade de impedir que o caso "nos distraia de nossa tarefa principal, que é ajudar a pôr fim à guerra da Rússia a contra a Ucrânia".
