Israel aceita convite de Trump para integrar "Conselho de paz" em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceitou o convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para integrar o chamado “Conselho da Paz”, grupo criado com a missão inicial de conduzir a reconstrução da Faixa de Gaza. A informação foi publicada nas redes sociais nesta quarta-feira (21/1), pelo gabinete do premiê israelense.

Prime Minister's Office announcement:



Prime Minister Benjamin Netanyahu has announced that he accepts the invitation of US President Donald Trump and will become a member of the Board of Peace, which is to be comprised of world leaders. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 21, 2026

A adesão se refere às articulações de Trump para formar um comitê internacional voltado, em um primeiro momento, a encerrar a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza e, depois, ampliar o escopo para tratar de conflitos em outras regiões.

A iniciativa, no entanto, tem gerado apreensão fora dos EUA. Trump afirmou que o grupo “poderia” substituir a Organização das Nações Unidas (ONU).

Nos bastidores, Trump tem buscado adesões amplas. Convites foram enviados a líderes de dezenas de países, incluindo Brasil, França, Rússia e China. A Casa Branca planejava uma cerimônia de assinatura em Davos ainda nesta semana.

Na sexta-feira (16/1), a Casa Branca anunciou um “Conselho Executivo fundador” ligado à iniciativa. A composição do grupo contempla o genro de Trump, Jared Kushner, o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado especial Steve Witkoff e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.