EUA X GROENLÂNDIA

Premiê da Groenlândia fala de "preparação" para ataque americano

Em entrevista coletiva, Jens-Frederik Nielsen também confirmou que autoridades da ilha se movimentam para eventual ação dos EUA

O primeiro-ministro da Groelândia, Jens-Frederik Nielsen - (crédito: CHRISTIAN KLINDT SOELBECK)
O primeiro-ministro da Groelândia, Jens-Frederik Nielsen - (crédito: CHRISTIAN KLINDT SOELBECK)

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, alertou nesta terça-feira (20/1) a população da ilha sobre um possível ataque dos EUA ao território autônomo, pertencente ao Reino da Dinamarca. Durante entrevista coletiva, o premiê fez um apelo para que os cidadãos comecem a se preparar para uma possível invasão militar.  

"O líder do outro lado (Donald Trump) deixou bem claro que essa possibilidade não está descartada. Portanto, devemos estar preparados para tudo", afirmou Nielsen. O premiê destacou que enxerga um possível conflito militar como "improvável". No entanto, não o descarta.

"Não é provável que haja um conflito militar, mas não podemos descartar essa possibilidade", ponderou. "Mas precisamos enfatizar que a Groenlândia faz parte da aliança ocidental, a Otan, e, se houver uma escalada ainda maior, isso também terá consequências para todo o mundo exterior", completou. Panfletos serão preparados para mostrar o que fazer em caso de um conflito armado, de acordo com Nielsen. 

Também nesta terça, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, rechaçou qualquer possibilidade de "voltar atrás" em relação à invasão. Além disso, se recusou a descartar um cenário em que não tentaria tomar o território à força.  

postado em 20/01/2026 17:21 / atualizado em 20/01/2026 17:30
