Avião com Trump precisa voltar à base após pane elétrica

Um incidente elétrico obrigou o avião presidencial dos Estados Unidos, o Air Force One, a voltar à base 30 minutos após a decolagem nesta quarta-feira (21/1). O presidente Donald Trump estava a bordo no momento do problema, causando um rápido replanejamento da viagem.
Fontes da imprensa norte-americana informam que Trump e os demais passageiros foram imediatamente transferidos para outra aeronave, que então seguiu rumo ao Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Segundo a Casa Branca, o atraso causado pelo imprevisto fez com que a chegada da delegação norte-americana a Davos fosse postergada em cerca de três horas. Ainda assim, o presidente já desembarcou na cidade suíça nesta manhã.
O aguardado discurso de Trump no Fórum está marcado para as 10h30, horário de Brasília. Ele dividirá o palco com líderes globais em meio a tensões recentes com a União Europeia, relacionadas à tentativa de aquisição da Groenlândia e à criação do chamado “Conselho de Paz”, iniciativa proposta pelo próprio presidente.
