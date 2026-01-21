Avião com Trump precisa voltar à base após pane elétrica

Fontes da imprensa norte-americana informam que Trump e os demais passageiros foram imediatamente transferidos para outra aeronave - (crédito: AFP)

Um incidente elétrico obrigou o avião presidencial dos Estados Unidos, o Air Force One, a voltar à base 30 minutos após a decolagem nesta quarta-feira (21/1). O presidente Donald Trump estava a bordo no momento do problema, causando um rápido replanejamento da viagem.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Trump chega à Suíça para participar do Fórum de Davos

Fontes da imprensa norte-americana informam que Trump e os demais passageiros foram imediatamente transferidos para outra aeronave, que então seguiu rumo ao Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Segundo a Casa Branca, o atraso causado pelo imprevisto fez com que a chegada da delegação norte-americana a Davos fosse postergada em cerca de três horas. Ainda assim, o presidente já desembarcou na cidade suíça nesta manhã.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O aguardado discurso de Trump no Fórum está marcado para as 10h30, horário de Brasília. Ele dividirá o palco com líderes globais em meio a tensões recentes com a União Europeia, relacionadas à tentativa de aquisição da Groenlândia e à criação do chamado “Conselho de Paz”, iniciativa proposta pelo próprio presidente.