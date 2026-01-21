Trump recua em guerra comercial e suspende tarifas contra a Europa

O presidente Donald Trump anunciou nesta tarde, via rede social Truth Social, o cancelamento das tarifas que seriam impostas à Europa em 1º de fevereiro, após consolidar com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, a estrutura de um acordo estratégico para a Groenlândia e o Ártico.

As negociações agora avançam para detalhes técnicos sobre defesa e minerais críticos, sob o comando direto do vice-presidente JD Vance e do secretário de Estado Marco Rubio.

Mais cedo, em entrevista à CNBC, em Davos, Trump, pediu que líderes europeus aceitem o acordo esboçado por ele e por Rutte.

"Mark representa todos", afirmou Trump, acrescentando que outros detalhes sobre o acordo serão discutidos e divulgados. "Temos um conceito de um acordo, vamos trabalhar com todo o Ártico, vamos trabalhar com eles em segurança e outras coisas".

O presidente evitou dar detalhes sobre o acordo, reafirmando que o plano "durará para sempre". O mandatário ainda disse que, se houver guerra com a Europa, ela será comercial, e que a Otan "nos paga muito dinheiro porque compra nossas armas".

Trump lembrou que as tarifas e sanções para países com ligações com o Irã continuam em vigor, ameaçando novos ataques se Teerã continuar experimentando energia nuclear.

*Com informações da Agência Estado