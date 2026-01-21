InícioMundo
GROENLÂNDIA

Trump recua em guerra comercial e suspende tarifas contra a Europa

Em Davos, presidente americano afirmou que o pacto sobre a Groenlândia prioriza cooperação regional, enquanto volta atrás sobre tarifas contra a Europa

US President Donald Trump delivers a special address during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 21, 2026. The World Economic Forum takes place in Davos from January 19 to January 23, 2026. (Photo by Mandel NGAN / AFP) - (crédito: Mandel Ngan/AFP)
US President Donald Trump delivers a special address during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 21, 2026. The World Economic Forum takes place in Davos from January 19 to January 23, 2026. (Photo by Mandel NGAN / AFP) - (crédito: Mandel Ngan/AFP)

O presidente Donald Trump anunciou nesta tarde, via rede social Truth Social, o cancelamento das tarifas que seriam impostas à Europa em 1º de fevereiro, após consolidar com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, a estrutura de um acordo estratégico para a Groenlândia e o Ártico.

As negociações agora avançam para detalhes técnicos sobre defesa e minerais críticos, sob o comando direto do vice-presidente JD Vance e do secretário de Estado Marco Rubio.

Mais cedo, em entrevista à CNBC, em Davos, Trump, pediu que líderes europeus aceitem o acordo esboçado por ele e por Rutte.

"Mark representa todos", afirmou Trump, acrescentando que outros detalhes sobre o acordo serão discutidos e divulgados. "Temos um conceito de um acordo, vamos trabalhar com todo o Ártico, vamos trabalhar com eles em segurança e outras coisas".

O presidente evitou dar detalhes sobre o acordo, reafirmando que o plano "durará para sempre". O mandatário ainda disse que, se houver guerra com a Europa, ela será comercial, e que a Otan "nos paga muito dinheiro porque compra nossas armas".

Trump lembrou que as tarifas e sanções para países com ligações com o Irã continuam em vigor, ameaçando novos ataques se Teerã continuar experimentando energia nuclear.

*Com informações da Agência Estado

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/01/2026 18:49
