Trump discursa em Davos e diz que "Europa não está na direção certa"

Em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos nesta quarta-feira (21/1), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou sobre diversos temas. Desde exaltar a economia norte-americana como "o motor do mundo" até questionar decisões da Europa sobre imigração, Trump chamou a atenção no evento.
De acordo com Trump, o continente não sabe enfrentar a "maior onda de imigração da história" e que toma decisões econômicas "erradas". "Eu amo a Europa e quero vê-la bem, mas está indo na direção errada", disse Trump.
Por Ronayre Nunes
postado em 21/01/2026 11:17 / atualizado em 21/01/2026 11:20