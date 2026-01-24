InícioMundo
Australiano de 12 anos morre após ser mordido por tubarão

No momento do ataque, as crianças estavam pulando na água de uma rocha de 6 metros de altura no subúrbio de Vaucluse, na zona leste de Sydney

tubarão - (crédito: Freepik)
Um menino de 12 anos que foi mordido por um tubarão em Sydney, na Austrália, morreu, anunciou sua família neste sábado (24/1). 

Os pais de Nico Antic confirmaram que ele morreu devido aos ferimentos sofridos quando um grande tubarão o atacou na semana passada enquanto nadava com amigos. 

"É com o coração partido que anunciamos o falecimento de nosso filho, Nico", disseram Lorena e Juan Antic em um comunicado. 

No momento do ataque, as crianças estavam pulando na água de uma rocha de 6 metros de altura no subúrbio de Vaucluse, na zona leste de Sydney. 

Segundo a polícia, chuvas torrenciais recentes inundaram o porto e deixaram a água turva. 

Antic estava sangrando muito quando foi resgatado por um barco da polícia e levado ao hospital em estado grave. 

Este ataque em Sydney foi um dos quatro relatados em dois dias, o que levou as autoridades a fecharem dezenas de praias na cidade. 

Esta é também a terceira morte recente relacionada a ataques de tubarão na famosa cidade australiana. 

Cientistas acreditam que o aumento da densidade populacional ao longo da costa australiana e a elevação da temperatura dos oceanos estão alterando os padrões de migração dos tubarões, o que pode estar contribuindo para o aumento dos ataques.

 

Por AFP
postado em 24/01/2026 10:54 / atualizado em 24/01/2026 10:55
