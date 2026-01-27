Nos EUA, nevasca deixa 30 mortos e mais de 500 mil pessoas sem energia

Subiu para 30 o número de mortos em decorrência da grande tempestade de inverno que atinge os Estados Unidos há três dias. O saldo foi atualizado pelas autoridades do país no final da noite da segunda-feira, 26. Além das temperaturas abaixo de zero, mais de 500 mil pessoas estão com o fornecimento de energia elétrica interrompido. Voos e aulas foram cancelados.
Ao menos 20 Estados e a capital americana, Washington, decretaram estado de emergência. A nevasca é causada por uma deformação do vórtice polar, uma massa de ar que normalmente fica acima do Polo Norte, mas que se deslocou para o sul.
Em algumas partes dos Estados de Minnesota e Wisconsin, o Serviço Nacional de Meteorologia do país registrou, temperaturas de até -30,6ºC. O vento gelado agrava a sensação térmica.
Em Nova Jersey, um homem foi encontrado morto na neve com uma pá nas mãos. Na cidade de Nova York, outras oito pessoas foram encontradas sem vida.