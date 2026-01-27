Irã: número de mortos em protestos contra o governo passa dos 6 mil

Subiu para 6.126 o número de mortos em decorrência dos protestos contra o governo iraniano. O novo balanço foi divulgado nesta terça-feira, 27, pela Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos.
Segundo a organização, entre os mortos estão, ao menos, 5.777 manifestantes, 214 membros das forças governamentais, 86 crianças e 49 civis que não estavam envolvidos nos protestos. Mais de 41,8 mil pessoas foram presas, acrescentou o grupo.
O governo iraniano contesta o número. De acordo com o regime, das 3.117 mortes até agora registradas, 2.427 eram civis e membros das forças de segurança. Os demais eram "terroristas".
Um porta-aviões e um grupo de ataque dos Estados Unidos chegaram na segunda-feira, 26, à região para uma eventual resposta americana à repressão aos protestos.
