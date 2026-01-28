Aeroportos da Ásia reforçam vigilância após surto de vírus Nipah

Autoridades de saúde e aviação de países asiáticos reforçaram a vigilância sanitária em aeroportos após a confirmação de ao menos cinco casos do vírus Nipah no estado indiano de Bengala Ocidental, na segunda-feira (26/1). As ações têm como objetivo reduzir o risco de disseminação da doença para territórios vizinhos.

Tailândia, Nepal e Taiwan anunciaram o endurecimento de protocolos de controle de viajantes. O vírus Nipah é considerado prioritário pela Organização Mundial da Saúde (OMS) por apresentar alto potencial epidêmico e elevada taxa de letalidade.

Na Tailândia, o Ministério da Saúde Pública ampliou a triagem de passageiros que chegam de Bengala Ocidental nos aeroportos internacionais de Suvarnabhumi, Don Mueang e Phuket. Os viajantes são monitorados quanto à presença de febre e de sintomas associados à infecção e recebem cartões de alerta com orientações sanitárias.

As autoridades também intensificaram os procedimentos de limpeza e a preparação para o controle de doenças no Aeroporto Internacional de Phuket. A medida ocorre em meio à operação de um voo direto diário da companhia aérea indiana IndiGo entre o aeroporto internacional de Kolkata, em Bengala Ocidental, e Phuket.

De acordo com a imprensa local, passageiros que desembarcarem com febre alta ou sintomas compatíveis com o vírus poderão ser encaminhados para instalações de quarentena. A Autoridade de Aviação Civil da Tailândia também anunciou o reforço da triagem de saúde em todos os voos procedentes de Bengala Ocidental.

As medidas incluem verificações preliminares ainda nos aeroportos de origem, exigência de atestados médicos para passageiros com sintomas e o preenchimento obrigatório de formulários de declaração de saúde na chegada ao país.

No Nepal, o governo elevou o nível de alerta e intensificou os controles sanitários no Aeroporto Internacional Tribhuvan, em Katmandu, e nos principais pontos de travessia terrestre com a Índia. Postos de saúde foram instalados para a triagem de sintomas, e hospitais e unidades sanitárias nas áreas de fronteira receberam orientação para notificar e tratar casos suspeitos. Autoridades apontaram dificuldades adicionais devido às fronteiras abertas e ao fluxo diário intenso de pessoas vindas de Bengala Ocidental.

Em Taiwan, autoridades sanitárias anunciaram planos para classificar a infecção pelo vírus Nipah como doença de notificação obrigatória de Categoria 5, o nível mais alto previsto na legislação local para infecções emergentes graves. A proposta será submetida a um período de consulta pública de 60 dias antes de eventual implementação.

Identificado pela primeira vez em 1999, o vírus Nipah já foi registrado anteriormente no sudeste da Ásia. A capacidade de transmissão entre humanos e a taxa de letalidade explicam a adoção de medidas preventivas adicionais por países da região.