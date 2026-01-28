InícioMundo
Trump acusa prefeito de Minneapolis de 'brincar com fogo'

Jacob Frey se recusou a aplicar as leis federais de imigração, em meio ao aumento da tensão na cidade após a morte de dois manifestantes

US President Donald Trump speaks during a briefing in the Brady Briefing Room of the White House in Washington, DC, on January 20, 2026. The White House said President Donald Trump will hold a press conference Tuesday exactly a year into his second term, amid acute international tension over his drive to take over Greenland. (Photo by SAUL LOEB / AFP) - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta quarta-feira (28) o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, de "brincar com fogo" ao se recusar a aplicar as leis federais de imigração, em meio ao aumento da tensão na cidade após a morte de dois manifestantes.

"Surpreendentemente, o prefeito Jacob Frey acaba de declarar que 'Minneapolis não aplica e não aplicará as leis federais de imigração'. Isso depois de eu ter tido uma ótima conversa com ele", publicou Trump em sua plataforma Truth Social. 

"Será que alguém de seu círculo íntimo poderia, por favor, explicar a ele que essa declaração é uma violação muito grave da lei e que ele está BRINCANDO COM FOGO?", acrescentou.

 

Por AFP
postado em 28/01/2026 13:43
