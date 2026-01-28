InícioMundo
Pneu de avião cai em plena decolagem nos EUA; veja vídeo

Avião que saía de Las Vegas, nos Estados Unidos, chegou normalmente ao destino programado, Londres, na Inglaterra. Não há registros de feridos

Imagens mostram o avião em meio à decolagem, pouco antes de perder o pneu, e o trem de pouso já depois de chegar ao destino, sem a peça perdida - (crédito: Reprodução / X / @omar_quraishi)
Um avião da companhia aérea britânica British Airways perdeu uma das rodas do trem de pouso logo depois de decolar. A aeronave saía do aeroporto de Las Vegas, nos Estados Unidos, com destino a Londres, capital da Inglaterra. 

Confira um vídeo do momento do incidente: 

Episódio não teve feridos 

O voo BA274 decolou na segunda-feira (26/1). Posteriormente, pousou na capital inglesa sem declarar emergências ou registar intercorrências. Não houve qualquer relato de pessoas feridas. A companhia aérea não deu mais detalhes sobre o episódio, ou sobre o que causou o incidente. 

"A segurança é a base de tudo o que fazemos e estamos apoiando as autoridades em suas investigações", afirmou um porta-voz da companhia aérea. 

Gabriel Botelho
28/01/2026 17:00
