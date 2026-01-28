Pneu de avião cai em plena decolagem nos EUA; veja vídeo

Um avião da companhia aérea britânica British Airways perdeu uma das rodas do trem de pouso logo depois de decolar. A aeronave saía do aeroporto de Las Vegas, nos Estados Unidos, com destino a Londres, capital da Inglaterra.
Confira um vídeo do momento do incidente:
A British Airways plane lost a tyre when taking off from Harry Reid International Airport in Las Vegas.
The airline says the plane landed safely in London without further incident.
???? https://t.co/lZ8wKTasT0 pic.twitter.com/NNfDIHtika
— Sky News (@SkyNews) January 28, 2026
Episódio não teve feridos
O voo BA274 decolou na segunda-feira (26/1). Posteriormente, pousou na capital inglesa sem declarar emergências ou registar intercorrências. Não houve qualquer relato de pessoas feridas. A companhia aérea não deu mais detalhes sobre o episódio, ou sobre o que causou o incidente.
"A segurança é a base de tudo o que fazemos e estamos apoiando as autoridades em suas investigações", afirmou um porta-voz da companhia aérea.
