Trump chama enfermeiro morto por agentes do ICE de 'agitador'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (30/1) que o enfermeiro Alex Pretti, que foi morto a tiros por agentes migratórios em Minneapolis na semana passada, era um "agitador e, talvez, insurgente".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Agitador e, talvez, insurgente, a reputação de Alex Pretti caiu drasticamente com o vídeo recentemente divulgado em que ele aparece gritando e cuspindo no rosto de um agente do ICE (Serviço de Controle de Imigração e Alfândega) que estava calmo e sob controle", publicou na plataforma Truth Social.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Trump se referia a imagens que supostamente mostram Pretti, que tinha 37 anos, em uma discussão com agentes federais 11 dias antes de sua morte.